Aanvoerders die ‘OneLove’-band dragen moeten sanctie vrezen: Frankrijk, Engeland en Nederland zwichten, wat met de Rode Duivels?

Rode Duivels Als dit maar goed komt, zegt onze chef voetbal: “Meer dan Eden Hazard is onze defensie het grote zorgenkind”

Wie gedacht had dat de Rode Duivels vertrouwen voor het WK zouden tanken in Koeweit, komt bedrogen uit. Want na de nederlaag tegen Egypte zal het al heersende pessimisme niet weggeëbd zijn, denkt ook onze chef voetbal. Met als hét grote zorgenkind: de defensie. “Of die nu uit dertigers bestaat of uit tieners. Of uit een mix ervan, we kunnen de nul niet meer houden. Amper vier keer op zeventien interlands: da’s veel te weinig.”

18 november