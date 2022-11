Aanvoerder Eden Hazard daags voor Marokko: “Kritiek zal er altijd zijn. Ik ben daar niet mee bezig”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aanvoerder Eden Hazard kwam op matchday -1 aan het woord. “Het gaat goed met mij. Ik heb me tegen Canada zestig minuten lang goed gevoeld en ben nu heel goed gerecupereerd. We zullen zien of ik tegen Marokko speel en hoelang.” Feit is dat zijn basisplek door velen in vraag wordt gesteld. “Kritiek zal er altijd zijn. Maar daar ben ik niet mee bezig. Ik weet wat ik de ploeg kan bijbrengen. Ik probeer gewoon mijn best te doen om de ploeg te helpen. Meer kan ik niet doen. Ik ga er op mijn eigen manier mee om. Toen ik geblesseerd was, vroeg ik me vaak af waarom dat was. Maar nu gaat het mentaal heel goed met mij. Ik heb vooral zin om te voetballen.”

Quote Ik besef wel dat we vier jaar geleden een betere kans hadden om het WK te winnen. Onze ploeg was toen beter, dat kan ik zeker toegeven. Eden Hazard

Marokko is dus morgen de tegenstander. “We zullen klaar moeten zijn, want ze hebben gewoon goeie spelers. Mannen die het verschil kunnen maken. Of ik me zorgen maak over ons niveau? Ja en neen. Op het WK van 2018 hadden we het ook lastig in de eerste helft. Een openingsmatch brengt altijd veel stress met zich mee. Maar ik heb vertrouwen. Het komt er op aan om elkaar op het veld te vinden. We hadden te veel schrik tegen Canada. We moeten ons eigen spel durven spelen. Maar tactisch waren we goed. Onze verdedigers zijn niet de snelsten, dat weten ze zelf ook. We moeten daar op de juiste manier mee omgaan, dat collectief opvangen. Ze hebben ervaring genoeg. En Courtois kan hoog spelen om de diepe passes te onderscheppen”, aldus Hazard.

Volledig scherm Eden Hazard. © BELGA

Richting het einde van de persconferentie was Hazard ook eerlijk. “Ik besef wel dat we vier jaar geleden een betere kans hadden om het WK te winnen. Onze ploeg was toen beter, dat kan ik zeker toegeven. Maar onze kern is compleet en we hebben de beste doelman van de wereld en één van de beste middenvelders van de wereld. We zien wel waar we geraken.”

Tot slot kwam Hazard terug op het statement. Al wilde de kapitein er niet te fel meer op ingaan. “We zijn hier nu om over het voetbal te spreken. Ik vind het goed dat we gisteren ook een statement gemaakt hebben, maar nu spreken we beter over de match van morgen.”

Volledig scherm Eden Hazard. © BELGA