Aangeslagen Castagne neemt afscheid in Tubeke, dinsdag operatie aan oogkas

De onfortuinlijke Timothy Castagne heeft bij aankomst in Tubeke afscheid genomen van zijn ploegmakkers bij de Rode Duivels. Hij werd opgehaald door zijn vriendin Camille Melon en was bijzonder aangeslagen. De wingback viel gisteren in het duel met Rusland uit na een felle botsing rond de middenlijn met Kuzyaev. Het verdict was hard, een breuk van de arcadeboog, de rand van het bot rond de oogkas. Castagne ondergaat komende dinsdag in Antwerpen een operatie aan de oogkas om alles te herstellen.