8.000 HLN-lezers kozen hun ideale 23 voor het EK: Wonder bij Witsel geniet voorkeur op Vanaken, Doku mogelijk het witte konijn

Rode DuivelsDe volgende keer dat Roberto Martínez de Rode Duivels samenroept is het menens. Wij vroegen onze lezers in de voorbije interlandbreak naar hun ideale mix van ( voorlopig? ) 23 spelers die binnen dik twee maanden mee moeten naar het EK. Met bijna 8.000 stemformulieren zetten we de antwoorden op een rijtje!

Drie doelmannen, vijf of zes centrale verdedigers, vier flankspelers, vijf middenvelders, drie of vier creatieve aanvallers en twee centrumspitsen: dat wordt meer dan waarschijnlijk de rolverdeling binnen de 23-koppige EK-selectie van bondscoach Roberto Martínez deze zomer. Om het werk van de Spanjaard wat te verlichten, schakelden wij graag jullie hulp in. Voor alle posities somden we de meest waarschijnlijke gegadigden op.

Omdat een terugkeer van Marouane Fellaini bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk is, werd hij niet weerhouden. Ook Hannes Delcroix zat door zijn zware blessure ook niet bij de kandidaten, Witsel en Vanheusden maakten wel deel uit van de keuzemogelijkheden. De kans dat zij topfit het EK halen is niet al te groot, het werd dus een afweging of zij het waard zijn de plaats van een fitter alternatief in te nemen.

Bondscoach Roberto Martínez.

De lijst met kandidaten werd samengesteld op basis van de selecties van Martínez het voorbije jaar. Een globale blik op de resultaten leert dat de lijn van de prestaties in de voorbije interlandbreak tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland doorgetrokken wordt in het stemgedrag van onze lezers. Iets minder dan 8.000 onder hen beschouwen Courtois, Alderweireld, Vertonghen, De Bruyne, Tielemans, de broers Hazard, Mertens en Lukaku nog altijd als zekerheden.

Hier en daar vallen wel wat verschuivingen op. Dennis Praet en Leandro Trossard hebben zich in de gratie van uw ideale 23 gespeeld en plots is Thorgan Hazard de populairste flankverdediger in plaats van Thomas Meunier. Verder valt op dat u graag een wonder ziet gebeuren bij Axel Witsel en dat mannen als Adnan Januzaj en Nacer Chadli helemaal uit de gratie zijn.

Resten nog de twijfelgevallen die net naast de selectie vallen. Jérémy Doku staat als vierde flankaanvaller net buiten de selectie, maar dat zou kunnen veranderen als Martínez bijvoorbeeld vijf in plaats van zes centrale verdedigers meeneemt naar het EK. In dat geval zou bijvoorbeeld Brandon Mechele afvallen. Als Witsel niet meekan, is Vanaken volgens u in elk geval wel de aangewezen man om als vijfde middenvelder mee te gaan.

De 23-koppige EK-selectie volgens de HLN-lezers: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Brandon Mechele, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Dries Mertens, Eden Hazard, Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi

Bekijk hieronder de resultaten per linie

Doelmannen: trio Courtois-Mignolet-Casteels is een zekerheid

Thibaut Courtois: 7.941 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Simon Mignolet: 7.671 stemmen

Koen Casteels: 7.463 stemmen

Hendrik Van Crombrugge: 617 stemmen

Thomas Kaminski: 230 stemmen

Geen verrassingen bij de doelmannen. Met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels zitten we al jaren gebeiteld. Het trio haalt dan ook afgetekend de EK-selectie van onze HLN-lezers. Hendrik Van Crombrugge en Thomas Kaminski komen zelfs aan geen tien procent van het stemmen-aantal van één van de drie zekerheden. De hiërarchie in doel is dus duidelijk. Het meest opvallende: Thibaut Courtois gaat in 99,5 procent van de stemformulieren mee naar het EK, Mignolet in 96 procent van de gevallen en Casteels staat in 93,5 procent van alle selecties. Zekerheden met andere woorden. Zonder blessures zal het in de EK-selectie van Martínez ook niet anders zijn.

Thibaut Courtois.

Centrale verdedigers: met vijf of zes? Vermaelen stijgt in pikorde na prestatie tegen Wales

Toby Alderweireld: 7.952 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Jan Vertonghen: 7.926 stemmen

Jason Denayer: 7.848 stemmen

Thomas Vermaelen 7.197 stemmen

Dedryck Boyata: 6.708 stemmen

Brandon Mechele 4.849 stemmen

Zinho Vanheusden: 3.433 stemmen

Sebastiaan Bornauw: 1.218 stemmen

Elias Cobbaut: 711 stemmen

Weinig discussie over Toby Alderweireld en Jan Vertonghen achterin. De twee ervaren rotten hebben allebei de kaap van 100 interlands overschreden en moéten volgens de HLN-lezers gewoon in de selectie. Verder valt op dat Jason Denayer ook alle harten heeft veroverd met zijn sterke EK-kwalificatiecampagne. Ook Boyata is vrij zeker van zijn plaats. Daar waar Vermaelen bij onze vorige poll nog in de balans lag met Mechele heeft de speler van Vissel Kobe zich met zijn prestatie tegen Wales weer in de gratie van onze lezers gespeeld. Met 84 procent van de stemmen mag Vermaelen zeker niet klagen. Afhankelijk van hoeveel centrale verdedigers Martínez meeneemt (vijf of zes - vijf zou ruimte scheppen voor een extra flankaanvaller en er is nog altijd Dendoncker die achterin zijn streng kan trekken) kiezen de bijna 8.000 HLN-lezers voor Brandon Mechele als zesde man. Vanheusden (revaliderend van een gescheurde kruisband) ligt in de balans. Sebastiaan Bornauw en Elias Cobbaut komen achterin de pikorde.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Vleugelverdedigers: vier certitudes, einde verhaal voor Chadli

Thorgan Hazard: 7.730 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Thomas Meunier: 7.320 stemmen

Yannick Carrasco: 6.984 stemmen

Timothy Castagne: 6.713 stemmen

Alexis Saelemaekers: 1.508 stemmen

Thomas Foket: 902 stemmen

Nacer Chadli: 517 stemmen

Jordan Lukaku: 145 stemmen

Joris Kayembe: 76 stemmen

Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Yannick Carrasco en Timothy Castagne, dat zijn de vier wingbacks die Martínez volgens bijna 8.000 HLN-lezers naar het EK moet meenemen. De vier steken met kop en schouders boven de rest uit en we verwachten ook dat Martínez er zo over denkt. Thomas Foket komt door zijn goeie interlandbreak in de buurt van Saelemaekers als stand-in mocht er iets met de vier zekerheden gebeuren. Nacer Chadli is na een bleke prestatie tegen Wales ook bij de HLN-lezers verder uit de gratie gevallen. Jordan Lukaku en Joris Kayembe (vorig jaar najaar nog opgeroepen door Martínez) zijn al helemaal uit beeld. Verder nog het vermelden waard: Thorgan Hazard die meer stemmen behaald dan Thomas Meunier. In al onze voorgaande polls was de rechtsback van Borussia Dortmund nog de meest populaire vleugelverdediger.

Nacer Chadli was op het WK in Rusland nog de held tegen Japan, als het van de HLN-lezer afhangt is hij er op het komende EK niet bij.

Middenvelders: liever een wonder van Witsel dan Vanaken meenemen

Kevin De Bruyne: 7.956 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Youri Tielemans: 7.902 stemmen

Leander Dendoncker: 6.920 stemmen

Dennis Praet: 6.425 stemmen

Axel Witsel: 5.925 stemmen

Hans Vanaken: 3.449 stemmen



Orel Mangala: 760 stemmen

Albert Sambi Lokonga: 538 stemmen

Raakt Axel Witsel fit voor het EK? Het zou een wonder heten en in bondskringen houden ze er geen rekening mee. Desalniettemin haalt de middenvelder van Borussia-Dortmund wel nog vrij overtuigend de EK-selectie van onze lezers. De meerderheid zou een twijfelachtige Witsel zelfs nog de voorkeur geven op Hans Vanaken. Martínez kan er ook voor kiezen om maar vier centrale middenvelders mee te nemen naar het EK, dat zou dan weer plaats maken voor een extra flankaanvaller, want ook daar zijn de plaatsjes door. In elk geval: De Bruyne, Tielemans, Dendoncker en Praet zijn zekerheden. KDB is zelfs het absolute stemmenkanon in onze poll. Slechts 19 lezers slaagden erin om hem niet op hun formulier te zetten. Omgerekend is De Bruyne er in 99,7 procent van de gevallen bij voor onze lezers.

Kevin De Bruyne en Axel Witsel.

Vleugelaanvallers: Doku valt net uit de boot, al zijn er wel oplossingen te bedenken

Dries Mertens: 7.484 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Eden Hazard: 6.637 stemmen

Leandro Trossard: 4.212 stemmen

Jérémy Doku: 3.424 stemmen

Charles De Ketelaere: 1.294 stemmen

Adnan Januzaj: 642 stemmen

Yari Verschaeren: 230 stemmen

Opvallend: Eden Hazard zakt weg. Daar waar Courtois, De Bruyne, Tielemans, Alderweireld en zelfs Vertonghen op meer dan 7.900 stemmen kunnen rekenen, houdt Hazard door zijn blessurelast van de afgelopen maanden maar 6.637 voorkeuren meer over. Het is ooit anders geweest. De grote man van het WK in 2018 is er in 83 procent van de stemformulieren in elk geval wel nog bij. Niet dat hij zich dus al te grote zorgen hoeft te maken als hij fit raakt. Dries Mertens is een zekerheidje, Leandro Trossard heeft zich met dank aan zijn goeie interlandbreak in de selectie gespeeld. Doku staat op het randje. Als Martínez er voor zou kiezen om het op 5 in plaats van 6 centrale verdedigers te houden, dan kan hij volgens de HLN-lezers wel eens het witte konijn zijn. Verder hoeft Adnan Januzaj op niet al te veel clementie rekenen. Zijn populariteit lijkt een knauw te hebben gekregen, als Orel Mangala al meer stemmen haalt zonder ook maar een interland te spelen, dan weet je het wel. De aanvaller van Sociedad viel nochtans niet onaardig in tegen Wit-Rusland.

Doku, Trossard of allebei?

Centrumspitsen: Lukaku en Batshuayi ‘incontournable’

Romelu Lukaku: 7.891 stemmen (op 7.975 stemformulieren)

Michy Batshuayi: 6.124 stemmen

Christian Benteke: 1.275 stemmen

Divock Origi: 381 stemmen

Dodi Lukebakio: 218 stemmen



Landry Dimata: 59 stemmen

Tot slot weinig discussie over welke spitsen Roberto Martínez komende zomer moet opnemen in zijn selectie. Ervan uitgaande dat de bondscoach net als voor het WK in Rusland twee centrumaanvallers meeneemt, liggen de namen van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi ook voor de HLN-lezers het meest voor de hand. Lukaku is met 7.891 voorkeuren het stemmenkanon. ‘Batsman’ kan ook op 6.124 plaatsjes rekenen in de 7.975 ingevulde stemformulieren. De twee samen komen in 6.061 van de ingevoerde selecties voor. Origi, Lukebakio en Dimata moeten zich geen illusies maken. Christian Benteke zwemt met 1.275 stemmen ergens in zijn eentje tussenin. Goed, maar niet genoeg om de 23-koppige selectie te halen.

Volledig scherm © BELGA

Bekijk hieronder de ideale EK-selectie van Mark Degryse: “Met Vanaken, Doku en Trossard”

De Rode Duivels aan het werk op training in Tubeke.