8-0! Rode Duivels hakken Wit-Rusland in de pan en springen naar leiding in WK-kwalificatiegroep

Rode DuivelsEen experimenteel elftal van de Rode Duivels hield een schietoefening tegen Wit-Rusland. Het werd 8-0 met zes verschillende doelpuntenmakers. Trossard en Vanaken scoorden tweemaal. Tsjechië beet in het zand tegen Wales, waardoor België ook de leiding overneemt in groep E.

Na de povere prestatie in Praag hadden de Rode Duivels iets recht te zetten. Roberto Martínez rekende daarbij niet op de revanchegevoelens van De Bruyne en co, maar trad aan met een experimenteel elftal. Naast ‘KDB’ ook geen Courtois, Tielemans, Mertens en Lukaku. Mignolet, Vanaken, Praet, Doku, Trossard en Batshuayi begonnen aan de partij tegen ‘s werelds nummer 88. Voor sommigen een belangrijk examen met het oog op een EK-selectie.

Ze waren zich bewust van hun sollicitatie. Na het Qatar-statement alleen maar eenrichtingsverkeer aan Den Dreef. Batshuayi besloot na vijf minuten van dichtbij op doelman Gutor, maar al snel vertaalde de dominantie zich op het scorebord. ‘Batsman’ miste bij poging nummer twee niet, na een subtiel tikje van Doku pegelde hij de 1-0 in het dak van het doel. Een infiltrerende Vanaken devieerde luttele minuten later zijn eerste interlandgoal tegen de touwen. Opmerkelijk: voor het eerst in twaalf jaar scoorde nog eens een speler van Club Brugge voor de Duivels.

Even ging de voet van het gaspedaal, maar voor rust gingen er nog twee in het mandje. Trossard pakte uit met een heerlijke streep. Doku - “wat had die er zin in”, zag Mulder - verzilverde met z’n snelle beentjes een man-op-manduel. 4-0 halfweg.

Na de pauze had ook Praet z’n goaltje beet. Een lage schuiver verdween perfect in het hoekje. Kendysh wilde wat terug doen met een schot rakelings naast en een kopkans op Mignolet. De Wit-Russische ademruimte was van korte duur. Invaller Benteke schoot in de volley binnen, Trossard rondde een knappe assist van Doku door de beentjes af en Vanaken zette in blessuretijd de eindstand op het bord. 8-0!

Dankzij de nederlaag van Tsjechië in Wales springt België naar de leiding in groep E.

