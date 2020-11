2021 belooft druk jaar te worden: minstens vijftien interlands

Rode DuivelsNa een 2020 waarin de internationale kalender grotendeels in het water viel vanwege de coronacrisis, belooft het komend jaar bijzonder druk te worden voor de Rode Duivels, met naast het EK ook nog WK-kwalificatiewedstrijden, de Final Four van de Nations League en oefenwedstrijden.

Sinds de 4-2 zege van gisteravond in Leuven tegen Denemarken zijn de Rode Duivels zeker van een eerste deelname aan de Final Four, die in oktober 2021 gespeeld wordt. Naast België konden ook Italië, wereldkampioen Frankrijk en Spanje zich plaatsen. Van de vier halvefinalisten van vorig jaar, winnaar Portugal, Nederland, Zwitserland en Engeland, is er dus geen enkel land opnieuw bij.

De halve finales staan op 6 en 7 oktober 2021 op het programma, de finale en de wedstrijd om de derde plaats op 10 oktober. Op 3 december kennen de Rode Duivels hun tegenstander in die halve finale, vier dagen later weten ze welke landen ze kruisen in de kwalificaties voor het WK voetbal van eind 2022 in Qatar. De kwalificatie voor de Final Four levert geen extra wedstrijden op, want daardoor komen de Belgen in de WK-kwalificaties als reekshoofd sowieso in een groep van vijf in plaats van een groep van zes terecht, waardoor ze in oktober voor de eindzege in de Nations League kunnen strijden.

De eerste drie speeldagen in de WK-kwalificaties worden komend jaar in maart al afgewerkt, waardoor er een luik oefeninterlands wegvalt, nadien volgen er begin september nog drie duels en de groepsfase wordt medio november afgesloten met twee interlands, goed voor een totaal van acht wedstrijden dus. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de tien nummers twee spelen in maart 2022 nog play-offs met twee landen die uit de UEFA Nations League komen. Ook voor de Belgen kan de Nations League dus als vangnet dienen.

Op het EK van komend jaar is België al zeker van minstens drie groepswedstrijden, tegen Denemarken, Rusland en Finland. Als ze de finale in Wembley halen, sluiten ze het EK af met zeven wedstrijden, een wedstrijd om de derde plaats is er niet. Daar komt nog eens bij dat er in de voorbereiding op het EK ook nog eens geoefend moet worden en dat gebeurt eind mei en begin juni in principe tegen twee landen, in plaats van de gebruikelijke drie, althans volgens de FIFA-kalender. Daardoor zullen de Belgen in 2021 dus minstens vijftien en maximaal negentien wedstrijden afwerken. Dit jaar kwam de teller op acht te staan. In het WK-jaar 2018 waren er zeventien interlands.

