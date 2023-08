170 miljoen waard (en straks méér): de nieuwe generatie Rode Duivels is gegeerd door de Europese (sub)top

Is er leven na Thibaut Courtois? Deze doelmannen liggen in weegschaal om (op termijn) eerste doelman bij Rode Duivels te worden

“Als Courtois de lijn van Tedesco niet wil volgen, dan is hij ook in staat om er de brui aan te geven.” Marc Degryse wond er geen doekjes om. 102 caps, 51 clean sheets: Thibaut Courtois (31) is al tien jaar een steunpilaar bij de Rode Duivels. Maar wat als het tot een definitieve breuk komt? Een blik op zijn potentiële vervangers verraadt: slechts één doelman komt momenteel enigszins in de buurt van ‘San Tibu’.