Wij maakten de rekening van Rock Werchter: hoeveel houden Herman Schueremans en Live Nation nu zelf over aan de steeds duurdere tickets en pintjes?

Festivals Straks staat ze op Werchter, maar Kylie Minogue is vooral zenuwach­tig voor Glastonbu­ry

Straks staat Kylie op het hoofdpodium van Rock Werchter, maar in gedachten zit ze al bij haar optreden als headliner, zondag, op het Glastonbury-festival in het Verenigd Koninkrijk. “Het enige wat ik kan doen is hyperventileren”, zei de popster vandaag nog in een ochtendshow van BBC Radio 2. De vorige keer, in 2005, moest ze haar show op het festival afzeggen vanwege borstkanker.