Slimme fans verdienen 154 euro per uur: het goud ligt op Rock Werchter voor het rapen

BEST OF WERCHTER. Het beste optreden ooit, toen mensen stonden te huilen van puur geluk: de 20 meest memorabele concerten, deel 4

Liefst 15 jaar had Werchter moeten wachten op de eerste doortocht van Pearl Jam, maar niemand die daar op vrijdag 26 juni 2007, ver na middernacht, nog over maalde. Groep en publiek leken twee uur lang een Siamese tweeling, in elkaar verstrengeld in een prachtige, levensnoodzakelijke symbiose. Het is maar één van de talloze spectaculaire momenten in de geschiedenis van Rock Werchter. Dit jaar is er jammer genoeg geen nieuwe episode, maar niet getreurd: wij brengen u tot zondag de top 20 van de meest memorabele concerten ooit op het festival. Vandaag het laatste deel, de top vijf.

5 juli