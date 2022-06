REPORTAGE. Werchter wordt weer wakker, en dit keer niet met een kater: "Iedereen praat erover. Het lééft hier opnieuw”

Festivals Kendrick Lamar op zaterdag 4 juli naar Rock Werchter 2020

Alweer een nieuwe naam voor Rock Werchter 2020: Kendrick Lamar komt op zaterdag 4 juli naar het Festivalpark. Het rijtje voor Werchter begint er mooi uit te zien: Pearl Jam, Pixies en Wilco zijn bevestigd voor donderdag 2 juli. Twenty One Pilots en The Streets voor zaterdag 4 juli. System of A Down, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes en Yungblud staan vast voor zondag 5 juli.

