Ook deze zomer geen Rock Werchter: blijft je ticket geldig? Of kan je je geld terugvragen?

“De beslissing werd niet licht genomen”, schrijft de organisatie. “De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit. Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam de hoop. Lukt het wel? Of toch niet? De vraag van 1 miljoen. Dagelijks gesteld.”

“Zeer bittere pil om te slikken”

“We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.” De organisatie noemt uitstel “de juiste beslissing, maar een zeer bittere pil om te slikken”.

Quote En dan nu vooral op naar betere tijden! Die komen er. Daar geloven we in. Persbericht Rock Werchter

Volgend jaar is Rock Werchter er weer. “In volle, beste vorm en nog veel beter dan dat. Rock Werchter 2021 acts gaan in de mix met straffe nieuwe namen. Namen en praktische info volgen later. Zeker is dat we gaan knallen van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022. Tickethouders worden snel persoonlijk gecontacteerd door Ticketmaster. Hun bestelling zal integraal overgezet worden naar 2022, wie wenst kan deze echter omzetten in krediet. Dat kan vrij besteed worden aan festivals georganiseerd in het Festivalpark in Werchter in 2021 (zie verder) en 2022. De ticketverkoop voor Rock Werchter 2022 start in het najaar. Meer details volgen.”

Formule voor deze zomer

“En dan nu vooral op naar betere tijden! Die komen er. Daar geloven we in”, klinkt het verder. “Zomer, livemuziek, Werchter. Een magische combinatie is dat. De goesting is ongelooflijk groot om de livemuziek deze zomer terug naar het festivalpark te brengen. We gaan op zoek naar de juiste en beste formule en komen bij jullie terug van zodra onze plannen uitgewerkt zijn. We gaan zingen, dansen, samen zijn. Lang leve livemuziek!”

Ontgoocheling bij Schueremans

Ondertussen heeft ook Herman Schueremans, de organisator van Rock Werchter, gereageerd op het feit dat het festival voor het tweede jaar op rij niet doorgaat. “De ontgoocheling is heel groot. Het nieuws raakt ook niet enkel mezelf, maar heel ons team. We hadden een fantastische affiche, maar die valt nu in het water”, vertelt Schueremans in een interview met VTM NIEUWS.

Quote Vooral de grote, Amerikaan­se muzikanten zagen het niet zitten om nog te komen. Herman Schueremans (Rock Werchter)

Volgens Schueremans was het gezien de huidige situatie onverantwoord en riskant om een festival met zo’n omvang toch te laten doorgaan. Daarnaast zagen ook verschillende artiesten het niet langer zitten om deze zomer nog op tournee te gaan. “Vooral de grote, Amerikaanse muzikanten zagen het niet zitten om nog te komen”, aldus Schueremans.

Wat er deze zomer dan wel kan plaatsvinden op de festivalweide kan de organisator van het festival nog niet zeggen. Wel hoopt hij om binnen vier tot zes weken meer duidelijkheid te hebben. “Een zomerterras zoals vorig jaar is een optie, maar dan hopelijk voor meer dan 400 mensen. Hopelijk eerder voor een stuk of duizend.” Last but not least blijft Herman Schueremans positief over de toekomst van Rock Werchter. “We gaan sowieso een festival organiseren in 2022. De meeste artiesten hebben we reeds opnieuw geboekt en we hebben ook al een aantal grote namen in optie. Volgend jaar zijn we terug en met een veel sterkere editie”, besluit Schueremans nog.

Ook TW Classic en Werchter Boutique gaan niet door.

Naast Rock Werchter gaan ook TW Classic en Werchter Boutique dit jaar niet door. Dat schrijft de organisatie op de websites van de festivals. Zowel TW Classic als Werchter Boutique gaan door op dezelfde locatie als Rock Werchter en ook deze twee festivals worden door Live Nation georganiseerd. Voorlopig werd er voor deze festivals wel nog geen nieuwe datum bekendgemaakt. Omdat de situatie nog te onzeker was, was er ook voor dit jaar nog geen datum bekendgemaakt. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we de festivals niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we de zekerheid dat ze zullen kunnen doorgaan in beste en volle vorm”, klinkt het nog bij de organisatie.

Dour Festival wil snel duidelijkheid

Dour Festival vindt normaal gesproken plaats van 14 tot en met 18 juli. Althans, dat hoopt festivaldirecteur Damien Dufrasne. “We zouden het fijn vinden als er ten laatste binnen twee à drie weken duidelijkheid is. Ik denk dat ik voor heel wat organisatoren spreek als ik zeg dat we antwoorden willen. Vorig jaar is de beslissing omtrent de zomerfestivals heel laat gevallen. Ik hoop dat de regering ons dat niet opnieuw aandoet. Ik hoorde dat er sprake is om de uiteindelijke beslissing pas in mei te communiceren: sorry, maar dat is te laat.”

Quote Een festival zoals Dour kan je niet op een week op poten zetten. Er is een reden waarom we - onder normale omstandig­he­den - bijna een jaar bezig zijn met de organisa­tie. Damien Dufrasne (Dour Festival)

“Ik begrijp dat het momenteel niet gemakkelijk is om beslissingen te nemen. Er is nog niet eens een echt perspectief voor de heropening van cafés en restaurants, laat staan dat grote bijeenkomsten dan al een zekerheid zouden zijn. Ik snap dus wel dat de overheid zo lang mogelijk wil wachten om onze sector een antwoord te geven, maar we hebben echt nood aan duidelijkheid. Als we dit jaar wel aan de slag mogen, hebben we ook tijd nodig om ons voor te bereiden. Een festival zoals Dour kan je niet op een week op poten zetten. Er is een reden waarom we - onder normale omstandigheden - bijna een jaar bezig zijn met de organisatie.”

“Als we opnieuw een jaar moeten overslaan, willen we dat ook op een correcte manier kunnen communiceren aan de medewerkers en onze festivalbezoekers. We hopen uiteraard op het beste, maar veel meer kunnen we daar nog niet over zeggen. Weet je wat ik wel denk? Dat we twee maanden te laat zijn gestart met de vaccinatiecampagne. Ik geloof best dat er vanaf september meer mogelijk is, maar voor de traditionele zomerfestivals komt dat helaas te laat. Al vraag ik me ook af of er dan echt zo’n groot verschil is tussen 15 juli, 15 augustus of 15 september voor de grootste festivals.”

Tomorrowland blijft erin geloven...

“We hebben dagelijks contact met de verschillende overheden, experten en andere betrokkenen uit de sector. We houden de vinger aan de pols zodat we, als het kan, zeer snel kunnen schakelen”, aldus Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen. ‘Haar’ festival palmt normaal De Schorre in van 16 tot 18 en van 23 tot 25 juli. “We kijken positief en vol vertrouwen uit naar de zomer. Het festival zes weken verlaten - naar aanleiding van het bericht dat vorige week uitlekte - is één van de pistes die we onderzoeken.”

Quote We gaan opstarten en moeten alle mogelijkhe­den bekijken. Debby Wilmsen (Tomorrowland)

“We gaan opstarten en moeten alle mogelijkheden bekijken”, vervolgt Debby. “We zijn in gesprek hierover met verschillende partijen, onze vaste ‘hoofdrolspelers’ met wie we elk jaar het festival opbouwen, verschillende overheden, de coronacommissie enzovoort. Van zodra het plan concreter is, zullen we hierover communiceren.”

... en Pukkelpop ook



Eenzelfde geluid klinkt ook bij Pukkelpop. Voordeel voor hen is dat hun festival pas aan het einde van de zomer (19-22 augustus) gepland staat. “Voor ons blijft de situatie momenteel ongewijzigd. Wij kijken uit naar wat de regering de komende weken zal communiceren”, klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. “Omdat Pukkelpop pas eind augustus staat ingepland, hebben wij misschien iets meer marge dan sommige andere festivals. Maar het is wel stilaan nodig dat we weten waar we staan. We hebben nood aan een tijdlijn. Als de regering de definitieve beslissing blijft uitstellen, is dat echt geen goed idee.”

Quote Wij kunnen wel snel schakelen, maar niet toveren. Frederik Luyten (Pukkelpop)

“Een festival is geen café of winkel die je bij wijze van spreken van vandaag op morgen terug opent”, gaat Frederik verder. “Pas op: wij kunnen wel snel schakelen, maar niet toveren. Perspectief is belangrijk, aangezien de precaire situatie in onze sector wel gekend is.”

“Het Belgisch vaccinatieprogramma komt stilaan op snelheid. Indien dit programma aangehouden kan worden, zou het misschien wel mogelijk moeten zijn om eind augustus ons festival te organiseren. Maar finaal blijft dit een beslissing van onze regering en kunnen we daar momenteel niet meer over kwijt.”

Afwachtende houding bij Pinkpop

Voor het Nederlandse festival Pinkpop - dat vaak artiesten op hun line-up deelt met Rock Werchter - is de situatie momenteel erg onduidelijk. “Normaal zou ons festival doorgaan van 18 tot 20 juni. Maar of dat effectief gaat lukken: daar hebben we momenteel het raden naar”, legt festivalmanager Niek Murray uit.

Quote Zolang er vanuit politieke hoek geen duidelijk signaal is, is het heel moeilijk om te beslissen wat we nu moeten doen. Niek Murray (Pinkpop)

“Eind deze week, begin volgende week gaat er voor onze planning veel duidelijk worden. Dan gaat de Nederlandse regering de voorwaarden van het garantiefonds bekend maken en kunnen wij zo kijken of ook wij aanspraak maken op het garantiefonds. Hierdoor hebben evenementen die na 1 juli plaatsvinden een vangnet, mocht de festivalzomer in het water vallen. Normaal vallen wij als Pinkpop net uit de boot, maar helemaal zeker is dat ook niet, mogelijk dat de datum van 1 juli nog wordt vervroegd. Zolang er vanuit politieke hoek geen duidelijk signaal is, is het heel moeilijk om te beslissen wat we nu moeten doen. Verplaatsen naar een latere datum is een van de pistes die we bekijken. Maar opnieuw: momenteel is de hele situatie het echt te onduidelijk.”

Toch hoopt de organisatie dat ze ten laatste eind deze maand een beslissing kunnen communiceren. “Niet alleen wij, maar ook onze bezoekers, crewleden en leveranciers hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn”, aldus Murray. “Deze hele situatie is knap lastig. We zouden nu veel liever bezig zijn met het organiseren van ons festival. Maar we weten ook dat we - door het coronavirus - geen andere keuze hebben dan ons flexibel op te stellen.”

