Geen Rock Werchter deze zomer: festival uitgesteld tot 2022

“De beslissing werd niet licht genomen”, schrijft de organisatie. “De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit. Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam de hoop. Lukt het wel? Of toch niet? De vraag van 1 miljoen. Dagelijks gesteld.”

“Zeer bittere pil om te slikken”

“We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.” De organisatie noemt uitstel “de juiste beslissing, maar een zeer bittere pil om te slikken”.

Volgend jaar is Rock Werchter er weer. “In volle, beste vorm en nog veel beter dan dat. Rock Werchter 2021 acts gaan in de mix met straffe nieuwe namen. Namen en praktische info volgen later. Zeker is dat we gaan knallen van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022. Tickethouders worden snel persoonlijk gecontacteerd door Ticketmaster. Hun bestelling zal integraal overgezet worden naar 2022, wie wenst kan deze echter omzetten in krediet. Dat kan vrij besteed worden aan festivals georganiseerd in het Festivalpark in Werchter in 2021 (zie verder) en 2022. De ticketverkoop voor Rock Werchter 2022 start in het najaar. Meer details volgen.”

Formule voor deze zomer

“En dan nu vooral op naar betere tijden! Die komen er. Daar geloven we in”, klinkt het verder. “Zomer, livemuziek, Werchter. Een magische combinatie is dat. De goesting is ongelooflijk groot om de livemuziek deze zomer terug naar het festivalpark te brengen. We gaan op zoek naar de juiste en beste formule en komen bij jullie terug van zodra onze plannen uitgewerkt zijn. We gaan zingen, dansen, samen zijn. Lang leve livemuziek!”

Tomorrowland blijft erin geloven...

“We hebben dagelijks contact met de verschillende overheden, experten en andere betrokkenen uit de sector. We houden de vinger aan de pols zodat we, als het kan, zeer snel kunnen schakelen”, aldus Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen. ‘Haar’ festival palmt normaal De Schorre in van 16 tot 18 en van 23 tot 25 juli. “We kijken positief en vol vertrouwen uit naar de zomer. Het festival zes weken verlaten - naar aanleiding van het bericht dat vorige week uitlekte - is één van de pistes die we onderzoeken.”

“We gaan opstarten en moeten alle mogelijkheden bekijken”, vervolgt Debby. “We zijn in gesprek hierover met verschillende partijen, onze vaste ‘hoofdrolspelers’ met wie we elk jaar het festival opbouwen, verschillende overheden, coronacommissie enzovoort. Van zodra het plan concreter is, zullen we hierover communiceren.”

... En Pukkelpop ook



Een zelfde geluid klinkt ook bij Pukkelpop. Voordeel voor hen is dat hun festival pas aan het einde van de zomer (19-22 augustus) gepland staat “Voor ons blijft de situatie momenteel ongewijzigd. Wij kijken uit naar wat de regering de komende weken zal communiceren”, klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. “Omdat Pukkelpop pas eind augustus staat ingepland, hebben wij misschien iets meer marge dan sommige andere festivals. Maar het is wel stilaan nodig dat we weten waar we staan. We hebben nood aan een tijdlijn. Als de regering de definitieve beslissing blijft uitstellen, is dat echt geen goed idee.”

“Een festival is geen café of winkel die je bij wijze van spreken van vandaag op morgen terug opent”, gaat Frederik verder. “Pas op: wij kunnen wel snel schakelen, maar niet toveren. Perspectief is belangrijk, aangezien de precaire situatie in onze sector wel gekend is.”

“Het Belgisch vaccinatieprogramma komt stilaan op snelheid. Indien dit programma aangehouden kan worden, zou het misschien wel mogelijk moeten zijn om eind augustus ons festival te organiseren. Maar finaal blijft dit een beslissing van onze regering en kunnen we daar momenteel niet meer over kwijt.”

