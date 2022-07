Dagelijks bijna 90.000 festivalgangers op Rock Werchter

Rock Werchter Verrassing: Kylie Minogue komt naar Rock Werchter

De organisatie van Rock Werchter heeft 10 nieuwe namen prijsgegeven. De eerder aangekondigde headliners P!NK, Tool, The Cure, Mumford & Sons, Florence + the Machine en Muse krijgen het gezelschap van Kylie Minogue, Bring Me The Horizon, Paul Kalkbrenner, Years & Years, THE BLAZE, Miles Kane, Nothing But Thieves, Vance Joy, Yungblud en Bang Bang Romeo.

