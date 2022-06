Zomerbar Bar Zuid opent op 30 juni de deuren in exotisch decor: “Optredens, salsalessen, kinderdisco: elke dag wel iets te beleven”

RijkevorselCharlotte en Toya openen op 30 juni weer hun zomerbar Bar Zuid in Sint-Jozef. Een beetje verstopt, maar in een schitterend decor waar je je even op een verlaten eiland waant. Een omheind speelbos voor kinderen, zand om in te spelen, relaxstoelen voor voor volwassenen, een bar, een ijscokarretje, een foodtruck en muziek. Om je even op vakantie te wanen, kortom de ideale plaats om te vertoeven. “En eindelijk kan het weer zonder al die coronabeperkingen”, zeggen Charlotte en Toya van Bar Zuid.

Tussen alle coronaperikelen door konden Charlotte en Toya - in samenwerking met hun partners - vorig jaar de tweede editie van Bar Zuid organiseren. Ondanks de beperkingen werd het een succes, maar nu alles weer zijn normale gangetje gaat zijn ze bij Bar Zuid klaar om nog eens goed te ‘knallen’. “Ons concept blijft wel hetzelfde, maar we proberen wel altijd voor wat vernieuwing te zorgen”, vertellen de twee ondernemende dames. “We hebben dit jaar een klein podium voorzien. Daar gaan we elke vrijdag lokale bands laten optreden. Op zaterdag zetten we een dj zodat er echt wat gedanst kan worden. Op donderdag voorzien we salsalessen en daarna kan iedereen de geoefende dansen nog wat in de praktijk brengen. Op zondag voorzien we dan eerst yoga en dergelijke en in de namiddag een kinderdisco.”

Kinderen

Bar Zuid zal elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend zijn. Naast de optredens zal er ook voor de kinderen genoeg animatie zijn. Een groot krijtbord om op te tekenen, veel zand om in te spelen, een groot omheind speelbos, een spelletjeskast en een springkasteel. Voor verveling is er niet veel ruimte. Voor de volwassenen is het gezellig genieten in de strandstoelen, het loungehoekje of aan de bar. “We hebben ook onze foodtruck en onze ijscocar voor wie een hongertje heeft”, lachen de twee dames. “We doen er alles aan om iedereen hier zo lang mogelijk te houden he.”

Ideale ligging

Net terrein van Bar Zuid wordt normaal door het jaar gebruikt door een schroothandel als opslagruimte, maar sinds april zijn Toya en Charlotte samen met hun partners elke vrije moment in de weer geweest om er opnieuw een hippe en meer dan sfeervolle zomerbar van te maken. Nu alle coronamaatregelen zijn vervallen, hopen ze toch stiekem op nog meer belangstelling dan de twee voorgaande jaren. “We liggen wel ideaal op dat vlak. Een beetje verscholen, maar toch met een wandel- en fietsknooppunt in de buurt. De mondelinge reclame doet ook wel zijn ding. We proberen er ook dit jaar weer het lokale bij te betrekken met onder meer een marktje met lokale handelaars op 21 juli. Dat was vorig jaar ook een succes. In elk geval: iedereen is welkom, van jong tot oud. Iedereen moet zich hier goed kunnen voelen.”

