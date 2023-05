WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Rijkevorsel

Van brievenbus­sen en winkelkar­ren tot een badkuip en een kopje thee: dorpsplein van Rijkevor­sel is weer goed gevuld na Poortje Pik

Het is intussen een vertrouwd gezicht in Rijkevorsel op de ochtend van 1 mei: het dorpsplein ligt bezaaid met allerhande materiaal dat tijdens Poortje Pik werd buitgemaakt. Tot de buit behoorden dit jaar opnieuw ‘klassiekers’ zoals afvalcontainers, fietsen, brievenbussen en winkelkarren, maar ook een badkuip, lantaarnpaal, lavabo’s en... een kopje thee. De meningen over het volksgebruik blijven verdeeld in de gemeente, maar burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) blikt wel relatief tevreden terug. “Ik zie enkele zaken die er niet thuishoren, maar ten opzichte van vorig jaar was het een gemoedelijke editie.”