WEER. Stralend zonnig weer in Rijkevorsel vandaag

“Bedankt Sint-Le­naarts en omstreken!”: Kelly en Yves vieren eenjarig bestaan van hun frituur

Yves Van Cleve en Kelly Anthonissen namen een jaar geleden frituur La Palma over in Sint-Lenaarts.Dat willen ze dit weekend niet ongemerkt voorbij laten gaan.“We kunnen ondertussen al een leuk boek schrijven of toch tenminste al een heel hoofdstuk”, lachen ze.