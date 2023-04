WEER. In Rijkevorsel bewolking vanochtend

Wolf steekt drukke Kampweg over op klaarlich­te dag: “Zouden graag weten wie de beelden heeft gemaakt”

Er zijn beelden opgedoken van een Europese wolf die vrijdag 14 april op klaarlichte dag de Kampweg tussen Brecht en Wuustwezel is overgestoken. Jan Loos van Welkom Wolf bevestigt dat het honderd procent zeker om een wolf gaat. “We zouden graag de maker van de foto spreken om meer details te kennen", zegt Jan Loos. “De vraag is ook of de beelden wel van vrijdag zijn of van langer geleden.” Gaat het om de Gooreindse wolf ? Is er een nieuwe zwerver?