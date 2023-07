WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rijkevorsel vandaag

MARYN jewelsand­mo­re barst uit haar voegen: “Drie extra 3D-prin­ters draaien dag en nacht om maken van mallen voor juwelen bij te kunnen houden”

Van een uit de hand gelopen hobby gesproken. Drie jaar geleden startte Hanne Marynissen (34) met het maken van juwelen. Toen ze vorig jaar besloot om doe-het-zelf-pakketjes te maken, moest haar 3D-printer dag en nacht draaien. Ondertussen werken er niet minder dan vier printers dag in, dag uit. “Toen ik onlangs deelnam aan een creabeurs in Utrecht is het helemaal ontploft”, lacht Hanne.