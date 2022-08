Vrijwilligers Kind & Gezin vieren 50-jarig bestaan

Verhuizen

Kind & Gezin begon in het parochiecentrum naast het vroegere ACV en verhuisde daarna in de jaren ‘90 naar de Kinderclub. “Maar dat was niet echt werkbaar dus kort daarna verhuisden we naar het oude politiekantoor in de Molenstraat om uiteindelijk enkele jaren geleden een plaats te krijgen boven de bibliotheek aan de Hoogstraatsesteenweg.”

Uitgebreid takenpakket

Ondertussen is het takenpakket uitgebreid. “In deze tijd doen we als vrijwilliger veel meer dan enkel onthaal, wegen , noteren in register en ontsmetten. Bij het wegen gaan we ook het kindje meten. We geven de ouders ook uitleg over de actie Boekstart in samenwerking met de bibliotheek. Voor de anderstaligen hebben we de uitleg in heel wat vreemde talen op papier, zodat ook deze mensen de werking van Boekstart begrijpen.”