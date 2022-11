Vrijwilligers gezocht voor verhuis heemkundig museum

Baarle-Hertog “Wildplas­sen, zwerfvuil en parkeer­druk”: inwoners Baar­le-Her­tog voeren actie tegen vuurwerk­ver­koop

Enkele tientallen inwoners van Baarle-Hertog hebben zaterdagnamiddag actie gevierd tegen de vuurwerkverkoop in hun gemeente. Met vuurkorven blokkeerden ze een drukbezocht kruispunt. Het was de bedoeling om de vuurkorven ook aan te steken, maar dat werd verboden door de politie. “De kopers parkeren in onze tuinen, plassen tegen onze gevels en laten rommel achter. We zijn het echt beu”, klinkt het.

26 november