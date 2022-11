Vlaams Belang verkoopt soep voor het goede doel.

Hoogstraten Organisa­tie Bar Qatar Hoogstra­ten is er klaar voor: “Leuke setting, sfeervol decor en nu hopen op puike prestaties van onze Duivels”

De organisatie van Bar Qatar is er klaar voor. Een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten is sfeervol ingericht om er vanaf woensdagavond een voetbalfeest van te maken. Het bier staat koud, het scherm staat opgesteld en de hal ademt WK-sfeer uit ondanks dat het bijna winter is. Samen met de Coöperatie Hoogstraten steunt de organisatie ook nog eens het goede doel. En als de Belgen scoren zal er ‘Goooooal! Goal! Goal!’ galmen. Hopelijk meer dan eens.

22 november