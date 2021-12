Verslagenheid om overlijden Jurgen Bastiaensen: “Bescheiden, harde werker en een grote winnaar”

Kasterlee Op huizen­jacht in... het groene Kasterlee: “Wil je een huis met een vergezicht over de velden, kan de prijs stijgen tot 500.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op zoek met een lokale immomakelaar. Deze week in de provincie Antwerpen: Kasterlee. “Een huis in Kasterlee kost meestal tussen de 300.000 euro en de 435.000 euro, maar die prijs kan nog flink oplopen.”

24 november