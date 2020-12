Verdachte opgepakt voor twee ongevallen met vluchtmisdrijf en carjacking

Zaterdagavond veroorzaakte de man op de korte tijd twee zware ongevallen in Rijkevorsel. Na het eerste ongeval, waarbij hij een inhaalmanoeuvre uitvoerde, keerde hij even terug naar de plaats van het ongeval. Hij reed daarna toch verder met gedoofde lichten. Aan een benzinestation veroorzaakte hij een nieuw ongeval, waarbij een andere bestuurder zwaargewond geraakte. Ook zijn eigen voertuig raakte daarbij erg beschadigd. Een vrouw en haar kind boden hulp aan, maar de man nam het stuur over en reed weg. Hij liet de vrouw en het kind verderop uitstappen en vervolgde zijn weg.

Doorbraak

De lokale recherche startte het onderzoek en dat leverde uiteindelijk een doorbraak op. De verdachte had op de plaats van het ongeval zijn wagen achtergelaten. Via die wagen, konden de speurders de eigenaar achterhalen. Die verblijft momenteel in het buitenland. Hij had zijn voertuig uitgeleend aan de 29-jarige man die in Antwerpen woont. De man zal verhoord worden over de resem feiten. Waarom hij precies op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk.