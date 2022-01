Vandalen op vernieltocht door Rijkevorsel: zelfs een haantje van de kerststal de nek omgedraaid

RijkevorselVandalen hebben maandagnacht lelijk huisgehouden in het centrum van Rijkevorsel. Bij frituur Boemerang vernielden ze een spandoek en de kerstverlichting, bij de Barbier Kings gingen ze aan de haal met een zwaar reclamebord, maar de meest walgelijke feiten pleegden de daders in de kerststal. Ze knipten de draad boven het hokje waar eenden, kippen, haantjes en fazanten zaten door en doodden één haantje. De andere dieren lieten ze vermoedelijk los. Heel het dorp spreekt zijn afkeer uit. “Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om dit te doen?”

De kerststal in Rijkevorsel is een van de pareltjes van de Kempen. Al jaren trekt ze volk van Rijkevorsel en wijde omstreken aan. Toen een van de vrijwilligers dinsdagmorgen rond 7 uur aan de kerststal kwam, zag die meteen dat er iets niet klopte. “De draad boven het gedeelte waar de eenden, kippetjes, haantjes en fazanten zaten was doorgeknipt", zegt Bart Mertens, een van de vrijwilligers. “Blijkbaar was bij een van de haantjes ook de nek gebroken. Dat gaat er bij ons écht wel over. Dit is geen vandalisme meer. Eigenlijk heb ik er zelfs geen woorden voor. En blijkbaar was de kerststal niet het enige slachtoffer. Ook bij de Barbershop en frituur Boemerang sloegen de vandalen toe. Aan de kerststal hangt een camera en de politie gaat de beelden nakijken. Hopelijk kunnen de daders op die manier geïdentificeerd worden.”

Toen Bjorn Syllis het bericht maandag op sociale media plaatste, bracht dat er een storm aan verontwaardigde reacties teweeg. Bjorn zelf was in zijn bericht ook duidelijk: “Aan de onverlaten die het deze nacht nodig vonden om het net van de kerststal in het dorp te vandaliseren en een haantje de nek gebroken hebben: ik hoop dat jullie er zelf het nut van inzien. Er zijn nog 2 fazanten en 2 kipjes (en zwart en een bruin zoals de eerste foto) niet teruggevonden. Mocht iemand deze toevallig ergens zien verschijnen in het dorp, gelieve even een PB te sturen. Ik vrees echter dat deze diertjes ook onnodig aan hun einde zijn gekomen. Tot mijn grote spijt heb ik nu de beslissing genomen dat ik in de toekomst er geen dieren meer in plaats. Ik kan dit echt niet begrijpen.”

Volledig scherm De vandalen doodden een haantje in de kerststal, lieten de andere fazanten, kipjes en eenden vrij. Ze gingen ook aan de haal met een duur reclamebord van de Barbier Kings en brachten vernielingen aan bij frituur Boomerang in het centrum. © Toon Verheijen

Barbier Kings

Bij frituur Boemerang hebben de vandalen kerstverlichting en een spandoek doorgeknipt. Bij de Barbier Kings ter hoogte van het rondpunt werd dan weer een zwaar reclamebord gestolen. “De daders moeten toch enkele minuten bezig geweest zijn”, vertelt Hoshmin Darahammid. “Het bord zat met twee grote vijzen vast in een zware bak die met water is gevuld. Die vijzen hebben de daders eruit gedraaid om daarna het bord mee te nemen. Ik begrijp niet wat ze eraan hebben, want ze kunnen met dat bord niets doen. Ik vermoed dan ook dat ze het ergens gewoon hebben achtergelaten. Onbegrijpelijk. Dit is niet om te stelen, dit is gewoon mensen pesten. Het is niet de eerste keer dat hier vandalisme in het dorp wordt gepleegd. De voorbije maanden is het glas van het bushokje hier al twee keer vernield. Het respect is ver zoek”

Camerabeelden

Waarnemend burgemeester Bob Van den Eijnden (CD&V) begrijpt het ook allemaal niet meer. “Een dier doden, onbegrijpelijk en walgelijk", zegt Van den Eijnden. “Wat bezielt zo iemand? De kerststal is het werk van een groep vrijwilligers die dat met hart en ziel doen. Iedereen van het dorp en van zelfs ver daarbuiten komt er elk jaar naar kijken. Ik hoop maar dat ze het nu niet opgeven door deze laffe daad. We hebben een camera hangen aan de kerststal en de politie gaat de beelden nu nakijken. Hopelijk kunnen de daders zo geïdentificeerd worden.”

