Twee benefietconcerten in De Singer voor Oekraïne

Rijkevorsel Stoffels Tomaten haalt 146 vrachtwa­gens van de baan door nieuwe verpakking: “Weer extra stap in het verduurza­men van ons bedrijf”

Stoffels Tomaten heeft samen met de Gentse verpakkingsproducent DS Smith fors geïnvesteerd in een nieuwe verpakking voor de tomatenbakjes. De bakjes bevatten niet alleen minder karton, maar ze kunnen ook plat aangeleverd worden waardoor het bedrijf op jaarbasis zo’n 146 vrachtwagens van de baan kan halen. “Duurzaamheid hebben we altijd hoog in het vaandel gedragen en hiermee zetten we toch weer een nieuwe stap”, zegt zaakvoerder Paul Stoffels.

17:41