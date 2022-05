Tuindesign Koen Eelen laat 30.000 bierviltjes drukken om personeel te vinden: “Ergens moeten er goede tuiniers te vinden zijn en wie weten zitten ze wel in de kroeg straks”

Koen Eelen startte in 2008 met zijn eigen bedrijf in tuinaanleg en -onderhoud. Een droom die hij als jonge snaak al had ondanks dat hij het niet met de paplepel inkreeg. Momenteel werken ze met drie in de zaak aangevuld met enkele onderaannemers. Maar de coronatijd zorgde ervoor dat meer mensen investeerden in hun tuin en dat de nood naar extra gekwalificeerd personeel groter werd. “We zijn nu toch al ruim een jaar op zoek, maar de geschikte kandidaten zijn we nog niet tegenkomen”, vertelt Koen Eelen. “Advertenties in lokale blaadjes, sociale media of zelfs een banner langs de straatkant: het leverde niet echt iets op. En toch ben ik ervan overtuigd dat er personeel te vinden is, want ik wil zeker niet klagen en zagen dat niemand ons werk wil doen. Daarom dat we het nu op een ludieke manier willen aanpakken.”

Volledig scherm Koen Eelen zoekt personeel en probeert het nu via originele bierviltjes. © Toon Verheijen

Katerke?

En die ludieke manier hebben ze wel gevonden. Koen Eelen heeft 30.000 bierviltjes laten drukken met ludieke slogans als ‘Katerke? Kom bij ons werken. In de frisse buitenlucht en je bent er zo weer bovenop!’. “Het was eigenlijk mijn vriendin die op het idee kwam”, geeft Koen eerlijk toe. “Ze was op weekend en zag dat ergens in een café liggen waar ze ook op zoek waren naar personeel. Na wat brainstormen, waren we er snel uit. We gaan het nu verspreiden in café Rumour in Rijkevorsel en in de cafetaria van de sporthal in Beerse. Hopelijk werkt het. Het leuke is dat je niets moet opschrijven en het bierkaartje gewoon kan meenemen. We hebben op de achterkant ook een QR-code laten zetten die je meteen kan scannen. Ik ben ervan overtuigd dat we volk vinden, want ze zijn er echt wel. Alleen moet je af en toe out-of-the-box durven denken en ondernemen. En geef nu toe: na corona gaat iedereen toch wel eens wat meer iets drinken of eten. Nu alleen hopen dat ik ’s nachts niet te veel berichten of telefoons krijg wanneer ze het bierviltje vinden (lacht).”

Werk genoeg



Werk heeft Koen Eelen in elk geval genoeg. “Wij doen het volledige pakket: van ontwerp tot aanleg. Niet alleen gras en beplanting, maar eventueel ook verlichting, bestrating, bewatering, bijgebouwen in de tuin. Dat heeft als voordeel dat klanten maar één aanspreekpunt hebben. Als er iets niet in orde is – hopelijk niet natuurlijk – dan weten ze meteen waar ze moeten zijn. We willen ook dat alles tot in de puntjes geregeld is, want uiteindelijk realiseer je iets in mensen hun privé waarin ze veel tijd doorbrengen. Dat moet in orde zijn.” Tuinaanleg is volgens Koen Eelen ook wel veranderd. “Vroeger waren tuinen het aanleggen van gras en beplanting, maar meer en meer komt daar ook constructiewerk bij kijken. Kleine bijgebouwen of zwemvijvers. Dat betekent toch ook wel een beetje meer gekwalificeerd personeel of personeel dat mee wil nadenken en de handen uit de mouwen wil steken. Het is een heel diverse job geworden. De ene dag plant je een haag aan, maar de volgende dag ben je misschien wel aan het bouwen. Dus ook bouwvakkers met een beetje groene vingers zijn meer dan welkom.”

