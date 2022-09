Tuincentrum Pelckmans sluit de deuren in Rijkevorsel: “Verouderde infrastructuur en geen toekomstperspectief laten ons geen andere keuze”

Tuincentrum Pelckmans nam begin 2009 het toenmalige Tuincentrum Segers aan Gammel over. Dat was in hetzelfde jaar dat de vestiging in Merksplas sloot en een jaar voor dat Pelckmans in Turnhout een hypermoderne nieuwbouw neerzette aan de Parklaan in Turnhout. Ze hebben ook in Lommel nog een grote vestiging.

Pelckmans in Rijkevorsel draaide goed, maar de infrastructuur was wel sterk verouderd. Daar wilden de zaakvoerders Rudi en Tom Pelckmans iets aan doen maar het kreeg geen groen licht voor verbouwings/renovatiewerken. “Met pijn in het hart moeten we meedelen dat we na 13 jaar onze vestiging in Rijkevorsel sluiten tegen 6 november. We hebben al die tijd getracht jullie uitstekende kwaliteit en service te verlenen en dit steeds met de glimlach. Maar de verouderde infrastructuur en het door de overheid geboden toekomstperspectief laat ons hier geen andere keuze. Graag zien we iedereen terug in onze vestigingen van Turnhout en Lommel.”