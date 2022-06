Tina en Koen openen uniek ‘boscafé’ Papenbos: “In ons speelbos kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten”

Tina en Koen zijn beiden verpleegkundigen, maar zijn ook al ruim achttien betrokken als vrijwilliger bij de jeugdherberg in Zoersel. “Daar is ons passie gegroeid voor de horeca maar de zorgsector zelf kunnen we ook niet zomaar vergeten”, vertellen Koen en Tina. “Daarom ook dat we op termijn hier sociale tewerkstelling willen creëren voor bijvoorbeeld ook het onderhoud van het bos. Maar dat is voor binnenkort. Laat ons eerst maar eens proberen om voor een vlotte start te gaan van onze droom.”

Volledig scherm Tina Weyns en Koen Yseboot openen samen met hun dochter Hanne het Papenbos. © Toon Verheijen

Speelbos

Tina en Koen willen hun klanten vooral doen genieten. “We hebben twee jaar geleden het bos van 2,5 hectare gekocht en samen met het Agentschap Natuur en Bos een beheersplan opgesteld om het weer toegankelijk te maken. De bomen die we gekapt hebben, zijn gebruikt om natuurlijke speelelementen te maken en we hebben er ook een klein boshuisje mee gemaakt. We hebben een omheinde zone gemaakt voor de kleinsten waar ze in dat boshuisje of in de zandbak kunnen spelen. De rest is één groot speelbos waar de kinderen hun verbeelding de vrije loop kunnen laten. Kampen bouwen, spelen op de natuurlijke elementen en noem maar op. Het is omheind met een wilddraad. Toen we een openingsreceptie gaven, waren de kinderen laaiend enthousiast en hun ouders hadden hen uren niet gezien: toen wisten we dat we in ons opzet geslaagd waren (lachen). En voor volwassenen hebben we ook houten spelen zoals paapgooien of kubb.”

Lokale producten

Tina en Koen proberen ook zoveel mogelijk te werken met lokale producten. “Appelsap van een boer uit de buurt, hoeveijs en lokale bieren uit onder meer Merksplas en Hoogstraten. We hebben ook twee degustatieplankjes van speciale honingwijnen. We hebben ook een eetkaart, maar alles aan betaalbare prijzen. Daarom ook dat we niet werken met grote ijscoupes, maar gewoon de klassieke ijsjes.” Tina en Koen zijn blij dat ze hun droom eindelijk hebben kunnen realiseren, maar hebben nog zaken in petto. “We zijn alle dagen open van 10 tot 18 uur”, zegt Tina. “Tijdens de avonden plannen we eens een bbq, een kleinschalig optreden of eens een filmavond in het bos. Een klein bescheiden privfeestje kan ook altijd. Voor kinderen plannen we in de toekomst nog workshops zoals sjorren, kampen bouwen of vogelnestkastjes bouwen. De scouts uit Turnhout gaan er deze zomer over nadenken hoe ze dat mee vorm kunnen geven.”

Het Papenbos grenst aan natuurgebied Bolkse Beek en Merksplas Kolonie en ligt langs heel wat fiets- en wandelroutes.

