‘Verdwenen’ begraaf­plaats teruggevon­den, maar meteen nieuw mysterie in Wor­tel-Kolonie: “Mensen zijn zo dankbaar voor spoor naar voorouders”

Het mysterie van Wortel-Kolonie en de verdwenen begraafplaats is ontrafeld. De locatie van de oude begraafplaats voor zogenaamde krankzinnigen, enkele Joden en één moslim is achterhaald. Er werden talloze identificatieplaatjes teruggevonden, waar ook namen aan gelinkt konden worden, waardoor familieleden nu te weten komen wat er met hun voorouders is gebeurd. Waar en wanneer ontstond die begraafplaats? Werd er boven elkaar begraven? En duikt er een nieuw mysterie op? Want wie bracht de vreemde boodschap ‘zoek de fout’ aan?