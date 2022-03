Stoffels Tomaten haalt 146 vrachtwagens van de baan door nieuwe verpakking: “Weer extra stap in het verduurzamen van ons bedrijf”

RijkevorselStoffels Tomaten heeft samen met de Gentse verpakkingsproducent DS Smith fors geïnvesteerd in een nieuwe verpakking voor de tomatenbakjes. De bakjes bevatten niet alleen minder karton, maar ze kunnen ook plat aangeleverd worden waardoor het bedrijf op jaarbasis zo’n 146 vrachtwagens van de baan kan halen. “Duurzaamheid hebben we altijd hoog in het vaandel gedragen en hiermee zetten we toch weer een nieuwe stap”, zegt zaakvoerder Paul Stoffels.

Stoffels is één van de grootste spelers in de tomatenwereld. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Rijkevorsel met een serrecomplex van zo’n 10 hectare en werkt daarnaast ook samen met enkele lokale telers waardoor er in totaal op zo'n 30 hectare wordt geteeld. Ze bieden zo’n honderd variëteiten aan rechtstreeks aan de klanten, zonder tussenkomst van een veiling. Zo’n 80 procent van de productie wordt binnen een straal van 300 kilometer rond het bedrijf afgezet. Dagelijks vertrekken er dus honderden/duizenden kartonnen bakjes in verschillende groottes van het bedrijf naar de klanten.

Volledig scherm Zaakvoerder Paul Stoffels van Stoffels Tomaten. © Toon Verheijen

Duurzamer

Stoffels Tomaten en verpakkingsproducent hebben nu de gestandaardiseerde verpakking geoptimaliseerd. “Tot voor kort gebruikten we trays in verschillende soorten, maten en papierkwaliteiten”, zegt Paul Stoffels. “Maar door elke stap in het logistieke proces nauwkeurig in kaart te brengen, konden we de verpakking standaardiseren en de papierkwaliteit optimaliseren. Het gevolg is dat de nieuwe verpakking 100 procent recycleerbaar is én dat ze plat aangeleverd kunnen worden in plaats van al 'opgezet’ op onze inpaklocatie”; zegt Stoffels.

Volledig scherm Stoffels Tomaten pakt uit met een nieuwe verpakking waardoor het enorm kan besparen op transporten. © RV

En vooral dat plat aanleveren heeft zo zijn positieve gevolgen. “Door dit herontwerp én de investering in een nieuwe opzetmachine gaan we jaarlijks 146 vrachtwagenritten kunnen vermijden", zegt Stoffels. “En de behoefte aan opslagcapaciteit daalt ook met maar liefst duizend pallets per jaar. We hebben dus éénvijfde minder opslagruimte nodig en dat maakt de voorraadbeheer ook een stuk eenvoudiger. Het magazijn is overzichtelijker en het aantal heftruckbewegingen wordt sterk gereduceerd.“, aldus Paul Stoffels. “ En we zetten toch weer een extra stap in het verduurzamen van ons bedrijf. Zo werken we uitsluitend met biologische middelen, recycleren we honderd procent van ons drainwater, zetten afval terug naar grondstof om, proberen we zoveel mogelijk plastic te vermijden en zetten in op biologische grondstoffen voor onze verpakkingsmaterialen.”