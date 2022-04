Spaaractie voor kermisjetons: kinderen die te voet of met de fiets naar school komen kunnen jetons verzamelen

Alle Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen nog tot en met juni budget verzamelen om naar de kermis te gaan. Dit budget kunnen ze verzamelen door deel te nemen aan verschillende acties in de scholen of door met de fiets of te voet naar school te komen. Kinderen die niet in Rijkevorsel naar school gaan en kinderen die niet in de mogelijkheid zijn om met de fiets of te voet naar school te komen, kunnen uiteraard ook deelnemen. Zij kunnen een stempel verdienen door - samen met mama of papa - een bezoek te brengen aan de Leo Pleysierbibliotheek of aan het recyclagepark.