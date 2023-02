Sint-Lucia krijgt zilveren medaille voor ‘Pesten, dat kan niet!’

“In deze week van stip-it behoren wij als school tot de zilveren laureaat van de ‘pesten, dat kan niet!’ prijs”, zegt directeur Bie Fransen. “We hechten er dan ook veel belang aan. Als school leggen we in ons antipestbeleid de klemtoon op het creëren van een warm schoolklimaat. We zetten in op het ‘wij samen’-gevoel. Onze mascotte VOS helpt ons hierbij. Onze mascotte staat voor Vrienden Op Sint-Lucia.”

De school organiseert maandelijks activiteiten op klas- en schoolniveau, er is een peter-en meterwerking, een zorgbrievenbus en er is ook een eigen VOS-lied en VOStival. “Tijdens de week van STIP IT stond er elke dag een activiteit op het programma om duidelijk te maken dat wij allemaal tegen pesten zijn”, zegt Bie. “We vinden het ook belangrijk om onze kinderen sterker te maken in het zelf leren oplossen van conflicten. Hiervoor kunnen ze een stappenplan gebruiken wat op vele plaatsen in de school terug te vinden is. Als het toch mis gaat, kiezen we voor een herstelgerichte aanpak. We blijven gaan voor een warme school en zijn zeer blij dat we als laureaat uit de bus kwamen. De centjes zullen goed besteed worden want volgend jaar nemen we onze speelplaats onder handen.”