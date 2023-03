Schudde onthaalmoeder baby van bijna 7 maanden door elkaar? Team van specialisten buigt zich over dossier

De vermeende feiten dateren intussen al van ruim zeven jaar geleden. Op 10 november 2015 zou de inmiddels 48-jarige onthaalmoeder een baby van bijna 7 maanden zwaar door elkaar hebben geschud. Het was de onthaalmoeder zelf die de ouders verwittigde. De jongen moest overgeven, had ogen vol bloed en verloor het bewustzijn. Hij is in het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding en een netvliesbloeding, de symptomen van het shakenbabysyndroom.

De onthaalmoeder heeft altijd ontkend dat ze het jongetje door elkaar heeft geschud. Door de rechtbank in Turnhout werd ze in 2020 ook vrijgesproken op grond van twijfel, maar zowel het parket als de ouders van de baby tekenden beroep aan tegen die vrijspraak. Door het hof van beroep in Antwerpen werd de onthaalmoeder wél schuldig bevonden. De vrouw werd veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel.

Het proces moet echter nog eens een derde keer worden gevoerd. Dit keer voor het hof van beroep in Gent. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De beslissing kwam er omdat het Hof van Cassatie vindt dat de aanstelling van de wetsgeneesheer die zich over het dossier heeft gebogen eenzijdig en zonder tegenspraak was. Het hof van beroep in Gent heeft nu beslist dat een college van kinderneurologen en intensivisten het dossier moet bestuderen en bevindingen op papier moet zetten. In januari 2024, ruim acht jaar na de feiten, zal de zaak dan een derde keer behandeld worden.

