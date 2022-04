Schoonheidssalon Instituut Nova leeggeroofd dag na opening: “Dit was een droom die uitkwam en nu moet ik al mijn afspraken afzeggen”

Een jaar geleden kochten Alexandra en haar vriend de woning aan Papenvoort in Rijkevorsel. Het plan was om haar schoonheidssalon Nova Beauty vanuit de Boxtelstraat in Hoogstraten naar daar te verhuizen en een nieuw verhaal te starten als Instituut Nova. De voorbije maanden werd er hard verbouwd en afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: de grote opening. “Het was echt een groot succes”, vertelt Alexandra. “Zo'n honderd mensen kwamen langs, een hapje en een drankje. We genoten ervan. De dag erna meteen de eerste klanten. De laatste was om 19.30 uur vertrokken. Ik heb nog wat nagenoten en wat opgerommeld om even voor 22 uur de lichten uit te doen.”