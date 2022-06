Rijkevorsel Swingt organiseert festival naast de muzikale donderdagen: “Onze vijftiende verjaardag in stijl vieren”

Volledig scherm De organisatie van Rijkevorsel Swingt © RV

Vijftien jaar lang al organiseert Rijkevorsel Swingt tijdens de zomer verschillende optredens in het centrum van Rijkevorsel. Vorig jaar al wilden ze dat vieren met een festivalletje, maar door de gekende redenen moest dat geannuleerd worden. Maar nu het allemaal weer mag en kan, gaan ze er vol voor. “Dit jaar breien we er inderdaad een festival aan”, lacht Jeniffer Knook. “Omdat we het podium toch moesten huren voor zaterdag en het er vrijdag en zondag ook staat, maken we er maar ineens een driedaagse van.”

Volledig scherm De Duitse rockband Rammstein met frontman Till Lindemann. Zij komen niet naar Rijkevorsel, maar wel de coverband Vannstein uit Nederland. © EPA

Echte festivaldag

Het Rijkevorsel Swingt Festival vindt plaats op 22, 23 en 24 juli aan Sonsheide recht tegenover sportcentrum De Valk. Vrijdagavond staat in het teken van Vlaanderen Zingt. “Het opzet is om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen in heel Vlaanderen op pleinen en markten en allemaal samen liedjes te zingen. Je krijgt een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. De inkom is gratis. Op zondag is dat ook het geval voor de kidsnamiddag. Iedereen is dan welkom vanaf 13.30 uur en we voorzien springkastelen, grime, kinderdisco en kinderanimatie.” Op zaterdag staat de rock/metaldag op het programma. De optredens starten om 14 uur. Op de affiche staan Sublime (rockband met Kempense roots die nummers brengt in het genre van Kiss, QOTSA, Foo Fighters), Magnetica (tributeband Metallica), AC/SHE-C (vijfkoppige vrouwelijke band uit Oekraïne met een ode aan AC/DC), Volbeatz (tributeband Volbeat) en tenslotte Vannstein (Nederlands band met alleen nummers van Rammstein. “Stevig werk, maar blijkbaar houden heel wat mensen daar wel van in Rijkevorsel”, lacht Jeniffer.

Donderdagen

Maar Rijkevorsel Swingt organiseert dus ook de donderdagavonden. Die staan gepland op 30 juni, 7, 14 en 28 juli. “Voor de vijftiende keer inderdaad, maar we zijn wel geëvolueerd want we hebben nu al sinds enkele jaren ons eigen opblaasbare podium”, vertelt Jeniffer. “De donderdagavonden zijn volledig gratis en iedereen is er welkom voor een goeie pint of een lekkere cocktail aan onze cocktailbar. Voor de kindjes hebben we een springkasteel. We starten telkens met een voorprogramma om 19 uur en de hoofdact start om 22 uur. Alle avonden eindigen telkens om middernacht.” De artiesten voor dit jaar zijn Delicous Dave and the Cheeky Bastards en Drift my catch (30 juni), Stage Revolver en Steam (7 juli), Ladiescover en Geena and the Lisa’s (14 juli) en tenslotte Anaerobic en Lead (28 juli).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.