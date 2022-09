Rijkevorsel gaat rode zakdoek aan gemeentehuis uithangen: “Steun aan onze boeren en signaal tegen het huidige ontwerp PAS”

Waar in buurgemeente Hoogstraten bij de vorige gemeenteraad er nog een stevige betoging was van enkele honderden land- en tuinbouwers en de coalitiepartners N-VA en Hoogstraten Leeft lijnrecht tegenover elkaar staan, trekken ze in Rijkevorsel duidelijk aan hetzelfde zeel. “Wij hebben onlangs een ongunstig advies gegeven over het PAS van Vlaanderen”, zeggen burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) en schepen van Landbouw Bob Van den Eijnden (CD&V). Wij vinden onder meer dat er honderd procent duidelijkheid moet zijn over de rode, donkeroranje en oranje bedrijven, met één juiste vergelijkingstabel. Daarnaast vraagt het bestuur om de onderzoekscel (expertenpanel PAS) terug op te starten in functie van de ontwikkeling van nieuwe technieken om de stikstofuitstoot te reduceren.”

Bezorgdheden

De landbouwsector in Rijkevorsel was uiteraard blij met dat advies. Een delegatie van een 25-tal boeren ging maandag naar het gemeentehuis. “Het is een zeer constructief gesprek geworden”, zeggen Bob Van den Eijnden en Dorien Cuylaerts. “De boeren hebben ons wel gezegd dat er nog bezwaren waren die we hadden kunnen meegeven. Deze ongerustheden en bekommernissen van de land- en tuinbouw(st)ers neemt het college mee in de rest van het traject rond het PAS, maar ook in het verdere landbouwbeleid van het lokaal bestuur.”

Ondersteunen

Het lokaal bestuur wil de lokale land- en tuinbouwers ook verder ondersteunen. Zo zullen land- en tuinbouwprojecten in de kijker gezet worden in het informatieblad en krijgen ze een stek op de wekelijkse markt. Ook bestaande evenementen als de Landbouwprijs Rijkevorsel wordt verdergezet. “En we gaan als lokaal bestuur de rode zakdoek, toch het symbool geworden van het boerenprotest, uithangen aan het gemeentehuis. Een duidelijk signaal om aan te geven dat het bestuur het niet eens is met het huidige ontwerp van het stikstofplan en tegelijkertijd wil het bestuur zo de Rijkevorselse land- en tuinbouw(st)ers een hart onder de riem steken.”

