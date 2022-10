Rijkevorsel bouwt extra noodwoningen met steun van Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid lanceerde in het najaar van 2020 een projectoproep noodwoningen waarop de lokale besturen zich konden inschrijven. Het eerste voorstel was om de oude woning op Helhoekweg 24 af te breken en opnieuw op te bouwen als noodwoning. Een tweede voorstel ging over de renovatie van de woning op Molenstraat 40 met eveneens de bedoeling om deze in te zetten als noodwoning. “Beide projectvoorstellen kregen van de Vlaamse overheid een gunstige beoordeling”, zegt schepen Bert Vangenechten (N-VA). “Daardoor konden we rekenen op in totaal 277.000 euro steun.”

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Vier extra woonunits voor noodopvang

In een eerste fase werd de bouwvallige woning op Helhoekweg 24 afgebroken. In de plaats zijn er twee nieuwe woonunits gerealiseerd die bovendien verplaatsbaar zijn met het oog op het toekomstige masterplan van de site van het Woonzorgcentrum. “De woning in Helhoekweg bestaat uit een unit voor twee personen die aangepast is voor mensen met een beperking en een unit met twee slaapkamers voor een gezin.”, zegt Vangenechten. “Achter het gebouw is er een tuin waar de bewoners kunnen ontspannen in een groene omgeving. Het project in de Molenstraat 40 wordt later afgewerkt. Ook hier bestaat de woning uit twee woonunits: een unit met drie slaapkamers en een unit met één slaapkamer.”

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Vangnet

De extra opvang is volgens de gemeente noodzakelijk. “Voor het lokaal bestuur is er een belangrijke rol weggelegd in het voorzien van noodopvang. Deze nood is door de vele crisissen alleen maar toegenomen. De oorzaken zijn heel divers zoals intrafamiliaal geweld, de druk op de private huurmarkt, uithuiszettingen, ouders die jongeren de deur wijzen omdat ze onhandelbaar zijn. Voor deze personen is het lokaal bestuur vaak het laatste vangnet. Dankzij de extra noodwoningen kunnen we deze kwetsbare personen in Rijkevorsel een tijdelijke, stabiele verblijfplaats bieden. Medewerkers van de sociale dienst volgen de situatie ter plaatse op: ze bieden professionele hulp en zorg om de bewoners terug op het juiste pad te krijgen en begeleiden hen in hun zoektocht naar nieuwe huisvesting.”

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Volledig scherm Minister Matthias Diependaele (N-VA) kwam de twee noodwoningen in Rijkevorsel. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.