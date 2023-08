Protestka­ra­vaan tractors trekt vanuit Brecht naar Antwerpen: “Industrie wordt bevoor­deeld”

Honderden boze boeren zijn vrijdagmorgen verzameld in Sint-Lenaarts (Brecht). Van daaruit vertrekt de colonne tractors richting Spoor Oost in Borgerhout (Antwerpen) voor de protestactie van Farmers Defence Force België. De keuze voor de havenstad is niet toevallig, want de landbouw voelt zich in het stikstofdossier ongelijk behandeld met de industrie.