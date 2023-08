Zomerbar Graanbar viert derde editie met huisgemaak­te cocktails en lokale livemuziek: “Gewoon genieten in het groen, zalig toch?”

Liefhebbers van originele zomerbars kunnen de komende weken opnieuw hun hartje ophalen aan de Leembeek in Meerle, pal op de grens met Nederland. Voor het derde jaar op rij kan je er namelijk neerploffen in de gezellige stoeltjes van de Graanbar, middenin een maïsveld en omringd door torenhoge zonnebloemen. “Het concept van chillen in het groen blijft hetzelfde, maar we pakken wel uit met enkele nieuwigheden.”