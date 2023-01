Prijs van een woning afgelopen jaar met 10 procent gestegen in Rijkevorsel

Rijkevorsel Oprichter van Golden Earring is ereburger van Rijkevor­sel: hoe rocklegen­de George Kooymans (74) de gemeente in zijn hart sloot: “Hier vond hij de rust die hij destijds in Nederland niet meer had”

Hij bleef altijd in de luwte, zocht in de Kempen de rust op die hij in Nederland niet meer vond. Rocker Georges Kooymans (74) schreef samen met zijn bandleden van Golden Earring muziekgeschiedenis. Afgelopen weekend werd hij gehuldigd als ereburger van de gemeente. Wist je trouwens dat heel wat andere gekende artiesten in Rijkevorsel neerstreken voor opnames in zijn studio?

