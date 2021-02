Pluspapa krijgt 5 jaar cel voor seksuele ‘relatie’ met minderjarige stiefdochter

Ravels/Arendonk/Baarle-Hertog/Hoogstraten/Rijkevorsel/Merksplas Opbouw vaccinatie­cen­trum in Weelde Depot gaat van start: “Tegen vrijdag moet het er staan”

26 januari In Hal 5 van Weelde Depot is dinsdagochtend gestart met de opbouw van één van de twee vaccinatiecentra voor Eerstelijnszone Kempenland. Vanaf maart zullen de inwoners van Ravels, Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten, ongeveer 60.000 mensen, hier gevaccineerd worden. De burgemeester van Ravels, Walter Luyten (CD&V), is trots dat zijn gemeente zo’n belangrijke rol mag spelen in de vaccinatiecampagne. “We zijn enorm blij dat we met ons Depot nu ons steentje kunnen bijdragen in de coronacrisis.”