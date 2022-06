Peter Janssens legt eed af als schepen

Nathalie Stoffelen kwam negen jaar geleden in de gemeenteraad en werd na de verkiezingen in 2018 schepen in de nieuwe legislatuur. Ze kreeg de bevoegdheden sport, personeel, onderwijs, toerisme, Europese aangelegenheden en dierenwelzijn. Nu heeft ze besloten de politiek vaarwel te zeggen. Haar opvolger is Peter Janssens. Hij is advocaat aan de balie van Turnhout en zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad. Hij neemt de bevoegdheden van Nathalie Stoffelen over. In augustus zal de vacante plaats in de gemeenteraad ingevuld worden door N-VA.