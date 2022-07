Paul Stoffels ontwikkelde mee HIV-medicijn en coronavaccin, en is nu ereburger van Rijkevorsel: “Trots dat ik de wereld een beetje beter heb kunnen maken”

RijkevorselPaul Stoffels (60), een van de invloedrijkste medici in de farmaceutische industrie van de laatste decennia, heeft zaterdag in aanwezigheid van zijn naaste familie het ereburgerschap van Rijkevorsel in ontvangst genomen. Paul groeide op in het gehucht Achtel, ontwikkelde een vaccin tegen HIV en was de drijvende kracht achter het coronavaccin van Johnson&Johnson. “Ik reis nog altijd de wereld af, maar in de Kempen is het altijd thuiskomen”, zegt Paul.