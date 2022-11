Nieuwe verkeerssituatie in Mopperstraatje

Malle Laurens Devos (22) verlengt zijn wereldti­tel op de World Champions­hip Para Table Tennis

Het was zijn droom en hij ging er alles aan doen om die te doen uitkomen en het is gelukt. Laurens Devos is in het Spaanse Granada voor de tweede keer op rij wereldkampioen G-tafeltennis geworden. Hij klopte in de finale van de World Championships Para Table Tennis de Brit Joshua Stacey met 3-1. Devos is amper 22 maar heeft nu al een indrukwekkend palmares.

