Niet opgehaalde pullen van Poortje Pik verhuizen woensdag naar recyclagepark

Wegenwer­ken op Vlimmerse­baan tot medio 2024

Een aannemer start op dinsdag 2 mei met wegen- en rioleringswerken op de Vlimmersebaan in opdracht van Pidpa en het lokaal bestuur van Rijkevorsel. Het einde van de werken – die in twee fasen worden uitgevoerd – is voorzien tegen medio 2024.