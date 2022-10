Lokaal bestuur lanceert digitaal loket kinderopvang

Het digitaal platform moet het voor (toekomstige) ouders gemakkelijker maken om opvang te vinden voor hun jonge kinderen. “Ouders verliezen vaak het overzicht in de vele kinderopvanginitiatieven of moeten meermaals éénzelfde aanvraagformulier invullen”, zegt schepen Nathalie Cuylaerts (N-VA). “We zijn op zoek gegaan naar een ontwikkelaar voor een digitaal platform en kwamen bij Cubitec uit. Ouders kunnen op één platform terecht om hun opvangvraag te doen. Ze hoeven dus niet meer met alle aanbieders van kinderopvang apart contact op te nemen.” Ook voor de gemeente zelf is het platform van belang. “Zo krijgen we een concreet zicht op alle opvangvragen in Rijkevorsel. Op deze manier kunnen we de hiaten snel detecteren en acties ter verbetering opstarten”, zegt Cuylaerts nog.

Digitaal aanvraagformulier

Ouders kunnen zich via de website www.opvang.vlaanderen/rijkevorsel heel gemakkelijk en gratis aanmelden op het digitaal platform. Ze krijgen er meteen een overzicht van alle lokale opvanginitiatieven. Elk initiatief informeert ouders via hun persoonlijk profiel over het type kinderopvang, de kostprijs, de openingsuren, de beschikbare plaatsen, extra troeven en nog zoveel meer. Ouders kunnen het digitaal aanvraagformulier invullen en versturen naar de kinderopvanginitiatieven van hun voorkeur. Via e-mail of sms krijgen ze een bericht wanneer er een reactie is op hun opvangvraag. Als er een plaatsje vrij is, kunnen ouders via het opvanginitiatief een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek.