Kinesist Elias (30) opent moderne praktijk die moet uitgroeien tot groepspraktijk: “Zelf trots op grote binnen- én buitenruimte om te revalideren”

Elias Claessen is geboren en getogen in Rijkevorsel. Zijn vader was er ooit bankdirecteur bij Belfius. Toen hij vijf jaar geleden afstudeerde als kinesist, ging hij aan de slag als zelfstandige bij een groepspraktijk in Beerse. Elias zelf is afgestudeerd in sport en manuele kinesitherapie en doet algemene kinesitherapie met specialisatie spanningshoofdpijn, dry needling en shockwave therapie. Zelf deed hij zijn stages bij een praktijk in Beerse en bij de kinesist van de Red Lions. “Tijdens corona heb ik de beslissing genomen om op mezelf met een eigen praktijk te beginnen”, vertelt Elias. “Ik vond het net iets aangenamer en comfortabeler om 1 op 1 te werken. Zo ben ik thuis gestart met een praktijk en de agenda liep redelijk snel vol (lacht).”

Samenwerking

Ondertussen startte Elias ook met de bouw van zijn gloednieuwe praktijk aan de Looiweg. De woning die er stond werd afgebroken en in de plaats kwam een nieuwbouw met een appartement erboven. “Het is een hele investering geweest, maar het was nu de moment”, vertelt Elias. “Ik ben 30 en dat is toch de moment om zo’n investering nog aan te gaan. Ik zie het ook niet als een risico. Kinesisten zullen altijd nodig zijn en het is nog altijd een knelpuntberoep. Ik ben ook heel goed onthaald door de collega’s in het dorp. We hebben ook een perfecte samenwerking. Nu al verwijzen we soms patiënten aan elkaar door.”

Volledig scherm Elias Claessen opent een nieuwe praktijk aan de Looiweg. © Toon Verheijen

Groepspraktijk

In de nieuwe praktijk van Elias zijn er vier ‘kabinetten’ voorzien waarvan er nu twee ingevuld zijn met een behandeltafel. De andere twee zijn nog vrij. Daarnaast is er een grote revalidatieruimte binnen met verschillende fitnesstoestellen en buiten is er een ruimte van net geen 200 vierkante meter waar ook oefeningen kunnen gedaan worden. Die wordt binnenkort nog verlicht. “Ik start alleen, maar op termijn is het toch de bedoeling dat het een echt groepspraktijk wordt”, zegt Elias. “Dat kan met andere kinesisten zijn die bepaalde specialisaties hebben of met bijvoorbeeld een personal coach of zelfs iemand uit de paramedische sector. Dat zal de tijd uitwijzen.”

Iedereen die zin heeft, patiënt of niet, is op 11 maart welkom om langs te komen tijdens de openingsreceptie om kennis te maken met de praktijk. “Mijn vrouw is in elk geval héél blij, want uiteindelijk was het thuis toch wel moeilijk om privé en werk gescheiden te houden. Daarom is dat ook deze investering meer dan waard.”

