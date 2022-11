Infomoment over invulling van site Sas in Sint-Jozef

Minderhout Hooiopper slaat voor eerste keer aan het griezelen

In de wijk Hooiopper kennen ze er wat van. Bij een WK of een EK durft de wijk al eens rood (en een beetje oranje) kleuren, maar deze keer stond alles in het teken van Halloween. Versierde brieven bussen, rare wezens in de straat, witte lakens en reusachtige spinnen..

1 november