Inbrekers stelen fiets en kledij uit tuinhuis

Vijf scholieren krijgen WK-shirt Toon Aerts (2018) om te veilen : “Geld gaat naar monument voor overleden Lars Janssens (16)”

De vijf leerlingen van De Vesten in Herentals die onlangs een wafelverkoop hielden om de 16-jarige Lars Janssens uit Merksplas te herdenken, veilen nu ook een shirt van veldrijder Toon Aerts. Een shirt dat hij droeg op het WK van Valkenburg in 2018. “Toen we Toon contacteerden, wilde hij dat meteen doen”, zegt een fiere Mateo Horemans.