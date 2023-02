Huzarenstukje van N-VA in Rijkevorsel want ze bezochten alle huisnummers in de gemeente: “Zo kan je echt luisteren naar de mensen”

N-VA startte met hun Ronde van Rijkevorsel in april vorig jaar. Telkens ging er iemand van het afdelingsbestuur op pad met een schepen of de burgemeester. Een week voor ze in een straat zouden passeren werden er briefjes én een balpen in de bus gestoken zodat de inwoners van de straat in kwestie wisten wanneer ze bezoek konden verwachten. “We nodigden de mensen uit om hun opmerkingen, frustraties of suggesties mee te geven”, vertelt Dorien Cuylaerts. “Natuurlijk waren er ook mensen niet thuis, maar dan staken we opnieuw een kaartje in de bus met de boodschap dat ze ons nog altijd mogen aanschrijven. Het meer dan overgrote deel deed wel open en waren over het algemeen enthousiast dat we het op deze manier deden. Uiteraard waren er ook weigeringen.”